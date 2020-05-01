Белгород, 1 мая 2020, 13:07 — REGNUM С праздником Весны и Труда поздравило всех жителей региона 1 мая правительство Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Власти напомнили, что победы и достижения региона — это, в первую очередь, энергия, талант и трудолюбие земляков, воплощённые в конкретных делах.
В празднование Первомая в 2020 году внесла существенные коррективы пандемия коронавирусной инфекции. И, тем не менее, в Белгородской области продолжают работать системообразующие предприятия, с ограничениями ведут свою деятельность торговые объекты и предприятия сферы услуг.
Под поздравлением поставили подписи губернатор Евгений Савченко, председатель Белгородской областной думы Наталия Полуянова и главный федеральный инспектор по региону Александр Закоржевский.