Белгород, , 13:07 — REGNUM С праздником Весны и Труда поздравило всех жителей региона 1 мая правительство Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Власти напомнили, что победы и достижения региона — это, в первую очередь, энергия, талант и трудолюбие земляков, воплощённые в конкретных делах.

В празднование Первомая в 2020 году внесла существенные коррективы пандемия коронавирусной инфекции. И, тем не менее, в Белгородской области продолжают работать системообразующие предприятия, с ограничениями ведут свою деятельность торговые объекты и предприятия сферы услуг.

«Самоотверженно трудятся врачи Белгородчины. Уверены, что все работодатели региона в этот непростой момент выступают достойной стороной социального партнёрства и у них в приоритете ценности, которые несёт в себе этот праздник: социальная защита трудовых коллективов, безопасность труда, достойная заработная плата. Дорогие белгородцы примите самые теплые поздравления с Праздником Весны и Труда! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабильности и процветания», — говорится в обращении.

Под поздравлением поставили подписи губернатор Евгений Савченко, председатель Белгородской областной думы Наталия Полуянова и главный федеральный инспектор по региону Александр Закоржевский.