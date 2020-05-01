Москва, , 13:02 — REGNUM Большая часть жителей России намерена в период майских праздников соблюдать самоизоляцию, введённую из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого порталом «стопкоронавирус.рф» в мессенджерах.

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Так, с 1 по 5 мая дома собираются остаться от 57% до 63% опрошенных. Ещё от 26% до 38% поедут на дачу с семьей. Организовать шашлык с друзьями планируют от 4% до 7% респондентов. А 1% до 4% заявили о намерении пригласить гостей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендовали жителям России в период майских праздников продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить все контакты, а также воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме, отказаться от прогулок и пикников на природе.

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