Ростов-на-Дону, 1 мая 2020, 13:11 — REGNUM В Ростовской области в связи со строгим масочным режимом началась массовая выдача индивидуальных средств защиты населению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что в регионе обязательный масочный режим введён с 1 мая по поручению донского губернатора Василий Голубева. Жители Дона обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.
Ранее глава региона распорядился о массовой выдаче масок в период майских праздников. На территории крупных населённых пунктов их выдают прохожим бесплатно. К этой работе привлечены сотрудники правоохранительных органов.
С жителями Дона может быть проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Нарушителям грозит штраф.