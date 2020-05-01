Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM В Ростовской области в связи со строгим масочным режимом началась массовая выдача индивидуальных средств защиты населению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Ростовской области началась выдача масок © ИА REGNUM

Напомним, что в регионе обязательный масочный режим введён с 1 мая по поручению донского губернатора Василий Голубева. Жители Дона обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Ранее глава региона распорядился о массовой выдаче масок в период майских праздников. На территории крупных населённых пунктов их выдают прохожим бесплатно. К этой работе привлечены сотрудники правоохранительных органов.

С жителями Дона может быть проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Нарушителям грозит штраф.