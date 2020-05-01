Симферополь, , 13:06 — REGNUM Более 500 крымских предприятий получили разрешение на возобновлении работы с 1 мая. Об этом 1 мая на заедании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в РК сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

«Мы получили 529 заявок на разрешение деятельности. Разрешение получили все заявители», — уточнил Гоцанюк.

По его словам, возобновляют деятельность предприятия сферы услуг, среди которых салоны красоты, парикмахерские, ателье, хозяйственные магазины и частные стоматологические кабинеты.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили коронавирус ещё у восьми жителей, таким образом в общей сложности в республике зарегистрировано 100 случаев заражения SARS-CoV-2. Режим самоизоляции в республике продлён до 11 мая.

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