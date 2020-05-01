Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Майская демонстрация в Тбилиси в 1965 году сопровождалась инцидентом с поджогом огромного портрета Владимира Ленина. Портрет поджёг иеромонах Гавриил (Ургебадзе), после чего его избили демонстранты.

35-летний иеромонах получил множественные переломы и был арестован за антисоветскую деятельность. Его доставили в изолятор КГБ, где он объяснил свой поступок протестом против обожествления земного человека. Славить Ленина нельзя, пояснил Гавриил, поклоняться можно лишь Христу.

Отец Гавриил отказался признать, что поджечь портрет ему приказало церковное руководство. Верховный суд Грузии направил иеромонаха на экспертизу в психиатрическую больницу, где Гавриил находился до октября того же года и был выписан с заключением «психопатическая личность, склонная к психозным состояниям».

Гавриил Самтаврийский (Годердзи Ургебадзе) родился в Тбилиси в 1929 году. В 1950-х годах он был признан душевнобольным из-за видения, в 1955 году принял монашество. Спустя шесть лет после майского инцидента в Тбилиси Гавриила назначили духовником женского монастыря в Самтавро. В Мцхете Гавриил оставался до своей смерти в 1995 году. Спустя всего 17 лет, 24 декабря 2012 года, Священный синод Грузинской православной церкви прославил архимандрита Гавриила в лике святых как преподобного.