Токио, 1 мая 2020, 12:51 — REGNUM Nintendo решила отказаться от своей ежегодной игровой онлайн-презентации в рамках выставки E3. Об этом 30 апреля сообщил портал Eurogamer.
Компания испытывает некоторые осложнения, вызванные пандемией коронавируса. Сейчас Nintendo пытается сфокусироваться на разработке новых игр, однако работа приостановлена из-за карантина.
Напомним, Nintendo — это крупная японская компания-разработчик и издатель видеоигр. Её наиболее популярными франшизами являются The Legend of Zelda, Super Mario Bros., Donkey Kong и др.
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