Токио, , 12:47 — REGNUM Релиз приключенческой игры The Wonderful 101 Remastered на физических носителях был перенесён из-за пандемии коронавируса. Об этом 1 мая сообщает портал Eurogamer.

Игра на физических носителях выйдет 30 июня 2020 года в США и 3 июля 2020 года в Европе. При этом даты цифрового релиза не изменились.

Напомним, The Wonderful 101 — это игра от японской студии Platinum Games, посвящённая команде молодых супергероев. Геймерам предстоит использовать различные способности предоставленных персонажей, чтобы победить злодеев и спасти мир.

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