Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 25 населенных пунктах. Всего в регионе число заразившихся достигло 929 человек, 129 человек выздоровели, три человека за всё время скончались. Об этом 1 мая сообщает оперативный штаб Ленинградской области.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, 44 новых подтвержденных случаев выявлены в населенных пунктах Бокситогорского района — в Бокситогорске, Пикалево, Селиваново. В Волосовском районе новые зараженные коронавирусом выявлены только в трех населенных пунктах — Кикерино, Курковицы и Реполка. В Волховском районе — в Волхове и Потанино. Во Всеволожском районе, лидирующем по числу заразившихся, новые случаи — только в Мурино.

В Выборгском районе Ленобласти новые положительные тесты — у жителей пяти населенных пунктов — Выборг, Первомайское, Светогорск, Торфяновка и Семиозерье. В Гатчинском районе — в Тайцах и Сусанино. В Кингисеппском районе — в Ивангороде, в Подпорожском районе — в селе Винницы.

Также новые заболевшие есть в Приозерском районе, как в самом Приозерске, так и в Мельников, Громово и Коммунарах. В Сланцевском районе — в городах Сланцах и Гостицы. В Тосненском районе — в Тосно, поселках Тельмана, Федоровское и Войскорово.

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