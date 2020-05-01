Владимир, , 12:45 — REGNUM Во Владимирской области 1 мая подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Десять новых случаев выявлено во Владимире, шесть — в Александрове, по пять — в Петушках и Собинке, по четыре — в Коврове и Муроме, по два — в Гусь-Хрустальном, Киржаче, Меленках, Радужном, по одному — в Гороховце, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском.

Всего в регионе зарегистрировано 715 случаев заражения: 167 — в Петушках, 113 — во Владимире, 76 — в Муроме, 75 — в Коврове, 55 — в Александрове, 52 — в Гусь-Хрустальном, 40 — в Кольчугино, 32 — в Юрьеве-Польском, 31 — в Судогде, 25 — в Собинке, 19 — в Киржаче, 12 — в Меленках, по пять — в Радужном и Суздале, по три — в Гороховце и Камешково, два — в Вязниках.

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