Ташкент, , 12:43 — REGNUM Выпускные экзамены в вузах Узбекистана пройдут в дистанционном режиме, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев 30 апреля на совещании по вопросам качественного завершения учебного года.

Глава государства также поручил упростить вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Миризиёев также поручил пересмотреть учебные нагрузки и программы, исходя из необходимости дистанционного обучения.

Президент добавил, что нужно отказаться от чтения лекций «с бумажки» и написания конспектов под диктовку. Мирзиёев поручил развивать методику образования и повышать профессиональный уровень преподавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019−2020 учебный год в школах Узбекистана завершится дистанционно в рамках телевизионного проекта «Онлайн-школа».

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