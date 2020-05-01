Париж, , 12:41 — REGNUM Цены на одноразовые медицинские маски во Франции не будут превышать €0,95 за штуку. Такие ограничение ввели французские власти. Об этом в эфире радиостанции RTL 1 мая объявила государственный секретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше.

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При этом каких-либо ценовых ограничений на тканевые маски установлено не было. Как отметила госсекретарь, установление ценовых лимитов в данном случае может привести к появлению на рынке некачественных масок.

Также она добавила, что власти будут следить за ситуацией с ценами на медицинские маски и проводить еженедельные опросы.

«Если мы увидим какие-то отклонения, то введём ценовое ограничение», — заявила Панье-Рюнаше.

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Как сообщало ИА REGNUM, план правительства Франции предусматривает распределение тканевых масок после 4 мая. Как заявила госсекретарь при министре экономики Франции Аньес Панье-Рюнаше, бренды взяли на себя обязательства по ценам. Так, многоразовые маски будут продавать по цене от €2 до €3, одноразовые маски — по себестоимости.

Добавим, что несмотря на приближение даты выхода из изоляции во Франции мэрия Парижа дополнительно закажет 22 млн защитных масок для жителей французской столицы.