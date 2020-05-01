Самара, , 12:37 — REGNUM Запрет на посещение лесов начал действовать в Самарской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, приказом областного министерства лесного хозяйства с 1 до 11 мая установлен запрет на посещение гражданами лесов в регионе, а также выезд в них на автотранспорте.

Губернатор области Дмитрий Азаров призвал местных жителей не посещать леса. Отмечается, что нарушителей будут штрафовать в двойном размере: за несоблюдение противопожарного режима и режима самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 1 мая в Самарской области введен масочный режим для недопущения распространения коронавируса.

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