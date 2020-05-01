Абуджа, , 12:36 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией среди врачей Нигерии достигло 113 человек. Об этом 1 мая говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Таким образом, данный показатель составляет около 6% от всех выявленных случаев инфицирования в стране.

По мнению экспертов минздрава, высокая заражаемость врачей вызвана тем, что многие из них, работая в частных клиниках, не используют необходимые средства предосторожности.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нигерии приближается к 2 тыс. человек, число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 58 человек.