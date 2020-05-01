Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который под видом полицейского вымогал у своей жертвы 2 млн рублей. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лже-полицейский из Всеволожска. Фото: пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По версии правоохранителей, 30-летний мужчина вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами чтобы похитить у местной жительницы крупную сумму денег. Злоумышленник, представившись сотрудником полиции Всеволожского района, под предлогом урегулирования вопросов, связанных с привлечением ее бывшего мужа к уголовной ответственности и удочерением ребенка, похитил у потерпевшей почти 2 миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас мужчина В настоящее задержан органами следствия в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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