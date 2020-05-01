Новато, , 12:26 — REGNUM Игра Mafia III стала временно бесплатной на PC и Xbox One. Об этом сообщалось 30 апреля на сайте издательства 2K.

Акция продлится до 7 мая 2020 года. Сообщается, что весь прогресс из «пробной версии» будет перенесён в полную при условии её покупки.

Напомним, Mafia III — это приключенческий боевик, в котором игрокам предстоит противостоять различным бандитским группировкам. Игра получила неоднозначные оценки от геймеров и критиков.

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