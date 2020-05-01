Москва, , 12:31 — REGNUM Из 3 561 случая инфицирования новым коронавирусом в Москве за прошедшие сутки 84% заразившихся — это люди младше 65 лет. Об этом 1 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

При этом уточняется, что 40% из числа новых заразившихся — это люди в возрасте от 18 до 45 лет и ещё 36,5% — инфицированные в возрасте от 46 до 65 лет.

«Также 7,3% среди заболевших — дети», — также сообщили в оперштабе.

Кроме этого, известно, что 10% от числа новых инфицированных — люди в возрасте от 66 до 79 лет, ещё 6% — люди старше 80 лет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самое большое число зараженных коронавирусом в России выявлено за прошедшие сутки в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.