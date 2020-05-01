Пермь, , 12:16 — REGNUM В Пермском крае за последние сутки, по состоянию на 1 мая, зафиксировано три случая смерти от последствий COVID-19, сообщает региональный минздрав.

По данным ведомства, при поступлении в больницы пациенты находились в крайне тяжелом состоянии. У пермяков была двусторонняя пневмония с сопутствующими заболеваниями, связанными с возрастом. Одна женщина 77 лет имела тяжелое сопутствующие онкологическое заболевание, которое и стало основной причиной смерти.

На сегодняшний день в Прикамье зафиксировано 12 летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом. В краевом министерстве здравоохранения подчеркивают, что у четверых смерть наступила от причин, не связанных с COVID-19.

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