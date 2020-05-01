Москва, , 12:13 — REGNUM В России за сутки 30 апреля выявлено 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 1 мая в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусой инфекции.

В лидерах по приросту числа зараженных — Москва (+3561, всего — 57 300), Московская область (+797, всего — 12 507), Санкт-Петербург (+349, всего — 4411) и Нижегородская область (+179, всего — 2123).

Таким образом, общее число заразившихся в России выросло до 114,4 тыс. Всего выздоровели 13 220 человек. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1169 человек. Всего было проведено более 3,7 млн тестов. Под наблюдением врачей остаются более 211 тыс. человек.

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