Москва, , 12:13 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции сказалась на количестве проводимых МЧС РФ плановых проверок противопожарного состояния объектов. Как сообщили в чрезвычайном ведомстве 1 мая, за два месяца 2020 года их число сократилось на 70%.

Читайте также: Генпрокуратура сократит проверки предпринимателей из-за коронавируса

«В основном это коснулось субъектов малого и среднего предпринимательства», — пояснили ТАСС в пресс-службе министерства.

Также по теме: Ространснадзор приостанавливает проверки предприятий из-за коронавируса

В МЧС напомнили, что, в соответствии с постановлением правительства РФ, назначение и проведение плановых проверок приостановлено до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне пандемии коронавирусной инфекции проведение плановых проверок бизнеса до 1 мая приостановили Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральная налоговая служба России, а Генеральная прокуратура сократила число таких проверок до минимума.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура сократит проверки предпринимателей из-за коронавируса