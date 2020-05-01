Лос-Анджелес, США, , 12:13 — REGNUM В соревновательном шутере Valorant появилась функция подбора рейтинговых матчей. Об этом разработчики проекта сообщили на своей странице в Twitter 1 мая.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1255981263913054208

Сначала функция появится на серверах Северной Америки, позже — на Европейских. Разработчики отмечают, что они могут временно приостановить работу своего нововведения, если «что-то пойдёт не так».

Напомним, Valorant — это многопользовательский шутер от американской компании Riot Games, авторов League of Legends. Полноценный релиз ожидается летом 2020 года.

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