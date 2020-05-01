Пермь, , 12:07 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за сутки, по состоянию на 1 мая, подтвердил еще 24 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

У большинства пациентов (в 13 случаях) бессимптомное протекание болезни, носители возбудителя заболевания получают лечение дома. Девять человек получают терапию в больнице. Среди новых случаев коронавирус подтвержден у четырех мужчин, 13 женщин и пяти детей. Еще два случая установлены посмертно.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Прикамье достигло 524 человек. В стационарах лечение получает 301 пациент, на дому — 105. Умерли 12 зараженных коронавирусом. Выздоровели 106 пациентов.