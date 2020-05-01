Петрозаводск, , 12:05 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки, то есть за 30 апреля, выявили восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным штаба, общее количество случаев заражения в Карелии составляет 74, 11 человек выздоровели, летальных исходов нет.

В свою очередь глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети приводит несколько иные данные. По его сведениям, в Карелии за сутки выявлено семь новых случаев, общее количество лиц с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции составляет 81 человек. По выздоровевшим разночтений нет — 11 человек.

Как сообщил Парфенчиков, четыре новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Петрозаводске, у контактных с больным лиц, три новых случая — в Сегеже, причем оба у медиков: фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения.

По данным Парфенчикова, всего проведено 15 404 исследования на коронавирус, из них 855 за последние сутки. 2060 жителей Карелии находятся на карантине, за сутки их количество увеличилось на 433 человека. Еще 25 человек — в обсерваторах.

Кроме того, глава Карелии рассказал и о том, что в регионе 275 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, начиная с 1 апреля. К 1 мая 38 человек скончались (с учетом пациентов, госпитализированных до апреля).

К позитивным моментам Артур Парфенчиков относит тот факт, что в течение трёх последних суток количество проводимых тестов превышает 800, а также то, что отлажена система контроля за въездом на территорию республики.

«Как подтверждение этому — количество лиц определённых на карантин за сутки, увеличилось на 433 человека. В основном это лица, въехавшие на территорию Карелии», — пояснил глава республики.

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