Москва, , 11:59 — REGNUM Руководство московских школ, где в продовольственных наборах нашли червей, обещает заменить испорченную еду. Об этом 1 мая сообщает ТАСС.

Ранее сообщения о найденных в наборах червях появились в социальных сетях.

По данным агентства, непригодная для употребления пища в школах №1161 и №626 была изъята после поступивших сигналов. Руководители учебных заведений обещают заменить наборы.

«Срок годности продуктов в наборах не был просрочен, и они не имели каких-либо внешних повреждений. Тем не менее поставщику выставлена претензия на некачественное оказание услуг», — цитирует СМИ слова директора школы №1161 Александра Макарова.

Директор школы №626 Ольга Гордиец пообещала обязательно заменить некачественные продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Тюменской области ученики обедают стоя из-за нехватки мест в столовой.

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