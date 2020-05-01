Тбилиси, , 11:59 — REGNUM С утра 1 мая в Рустави открылся так называемый Стамбульский рынок, торговцы которого вчера проводили на территории рынка акцию протеста. Они возмущались тем, что правительство разрешило функционирование подобных объектов в других городах, а им не позволяет открыться.

Участники акции заявляли, что в супермаркетах овощи и фрукты продают по завышенным в 3−4 раза ценам, они же предложат населению сравнительно дешевую продукцию. Торговцы также жаловались, что исчерпали все свои резервы и не имеют никаких доходов, чтобы прожить в условиях чрезвычайного положения.

Как передают с места грузинские телекомпании, министерство сельского хозяйства и местные власти разрешили торговцам начать реализацию продукции на открытом пространстве рынка. До этого представители Национального агентства продовольствия проверили состояние территории рынка и заключили, что все требования минздрава соблюдаются, в том числе проведена дезинфекция территории, торговцы носят маски, следят за соблюдением покупателями социальной дистанции.