Нур-Султан, , 11:58 — REGNUM Работники Центральной городской клинической больницы Алма-Аты, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты на основе решения специальной комиссии. Об этом 1 мая заявил министр здравоохранения Казахстана Ержан Биртанов на брифинге.

По его словам, комиссия создана 9 апреля. Она изучает обстоятельства по случаям заражения медиков. Поэтому выплаты начисляются на основе решения комиссии.

Министр провел онлайн-встречу с сотрудниками Центральной городской больницы Алма-Аты, где выявлены массовые случаи заражения среди медиков.

Биртанов отметил, что медики сделали эмоциональное заявление по вопросу выплат. В частности, медработники заявили, что заразились от пациентов во время работы.

Напомним, в апреле Центральную городскую клиническую больницу Алма-Аты закрыли после вспышки коронавируса среди сотрудников. В итоге медработников и пациентов распределили по другим больницам.

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