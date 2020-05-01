Москва, , 12:11 — REGNUM Создание концлагерей для русского населения Карелии осуществлялось по приказу главнокомандующего вооружёнными силами Финляндии военного маршала Карла Маннергейма, изданному в 1941 году. Электронная копия и перевод документа на русский язык опубликованы на сайте фонда «Историческая память».

Приказ Маннергейма № 132 датирован 8 июля 1941 года, он хранится в Национальном архиве Финляндии. Документ положил начало политике расовой сегрегации и этнических чисток на территории бывшей Карело-Финской СССР, оккупированной финскими войсками.

В приказе говорится, что пленных советских военнослужащих нужно немедленно разделять по этническому принципу: на карел и русских. К карелам среди мирного населения относиться осторожно, но дружественно.

«Русское население арестовывать и доставлять в концентрационные лагеря», — говорится в приказе.

Отмечено также, что русскоязычных людей с финскими и карельскими корнями не следует относить к русским, если они хотят «присоединиться к карельскому народу».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде мирного населения Карелии в годы Великой Отечественной войны. Русское население сгоняли в концлагеря, которых насчитывалось не менее 14. За период оккупации в 1941—1944 годах в лагерях находились не менее 24 тыс. человек, из них по меньшей мере 8 тыс. погибли.

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