Москва, , 11:56 — REGNUM Телеграм-канал Незыгарь провел опрос среди своих подписчиков и выяснил их отношение к телеведущей Ксении Собчак в «крабовой истории».

Так, 85% опрошенных негативно отнеслись к Собчак в скандальной крабовой истории. Всего лишь 15% высказали позитивное отношение к ней.

В опросе приняли участие 65,8 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вокруг Собчак и ее матери — члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой (Тува) разгорелся скандал. Оказалось, что Собчак пытается приобрети крупные доли в двух дальневосточных компаниях, которые занимаются добычей краба — ООО «Монерон» и ООО «Курильский Универсальный Комплекс», а Нарусова политически действует в её интересах.

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