Москва, , 11:56 — REGNUM Родственников задержанных граждан сотрудники полиции будут в течение суток уведомлять об их госпитализации из изоляторов временного содержания. В настоящее время начата разработка проекта соответствующего приказа.

Как следует из уведомления о подготовке проекта документа, размещённого на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщать родным задержанных об оказании им первой помощи или о направлении в медицинскую организацию будут «не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию», пишет ТАСС.

Планируется, что изменения в порядке оказания медпомощи задержанным вступят в силу в июле 2020 года.