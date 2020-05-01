Тбилиси, , 11:55 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было выявлено 156 фактов нарушения гражданами режима чрезвычайного положения, сообщила 1 мая пресс-служба МВД Грузии.

В частности, 88 граждан в масштабе всей страны были оштрафованы за нарушение комендантского часа, который действует с 21:00 до 06:00 часов.

Кроме того, 7 водителей нарушили правила перевозки пассажиров и движения автомобилей, за что также должны заплатить штраф. А 61 гражданин оштрафован за несоблюдение социальной дистанции и скопление на публичном пространстве более 3 человек одновременно.

Штрафы за все виды нарушения режима ЧП для физических лиц составляют 3 тысячи лари, для юридических лиц — 15 тысяч лари, напоминают в МВД.