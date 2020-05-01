Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, давший старт виртуальному шествию «Бессмертного полка» в социальных сетях, поделился историей своего деда Максима Юрова, ушедшего на фронт в октябре 1941 года и отличившегося в боях за освобождение Крыма и Украины.

«Дух Великой Победы живет в каждом из нас. Присоединяйтесь, сделайте фронтовиков из вашей семьи главными на вашей странице. Делитесь такими историями, рассказывайте о своих героях войны», — призвал подписчиков глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области отложено проведение военных парадов, шествие «Бессмертного полка». При этом часть запланированных мероприятия состоится с соблюдением всех санитарных требований.