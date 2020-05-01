Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей раздали около 50 тысяч многоразовых масок жителям Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы акции.

Акция по раздаче масок в Екатеринбурге Всероссийский студенческий корпус спасателей

Волонтёры корпуса вместе с представителями проекта «Мы вместе» распредилилсь по 19 точкам с наибольшей проходимостью (ЖД и автовокзалы, аэропорт Кольцово, основные остановки общественного транспорта, станции метро и другие места).

«Планировали распределить 50 тысяч на два дня — но был такой ажиотаж, что уложились в один день», — признаются организаторы.

Многие жители брали маски на себя и на членов своей семьи. Люди приходили коллективами: был даже случай, когда водитель автобуса специально остановился рядом, чтобы пассажиры и кондуктор взяли для себя маски.

В раздаче масок участвовали 120 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели масочный режим. Жители обязаны ходить в масках в общественных местах, в общественном транспорте.

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