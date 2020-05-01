Москва, , 11:58 — REGNUM Самое большое число зараженных коронавирусом в России выявлено за прошедшие сутки в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом 1 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Согласно его данным, за минувшие сутки в Москве выявлено 3 561 новых случаев заражения, в Московской области — 797 случаев и в Санкт-Петербурге — 349.

В результате этого общее число инфицированных новым коронавирусом в Москве составляет 57 300 человек, в Московской области — 12 507 человек, в северной столице России — 4 411 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число заразившихся новым коронавирусом в России за минувшие сутки составило 7 933 человека.