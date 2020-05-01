Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Апрель 2020 и апрель 2013 годов разделили третье место среди самых холодных вторых месяцев весны XXI века в Санкт-Петербурге. Об этом 1 мая сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как отметил специалист, лидером среди этого месяца всех годов века все еще остается апрель 2003 года с результатом +2,3°. В этом году, средняя месячная температура воздуха прошедшего апреля в Санкт-Петербурге составила 4,2° и оказалась на 0,9° ниже климатической нормы.

«Холоднее всего было 1 апреля, когда температура опускалась до — 1,4°, а самым теплым стал день — 7 апреля, когда воздух прогрелся до +18,3°. Это оказался единственный в апреле суточный рекорд максимальной температуры воздуха, когда на 3,9° было превышено достижение 1996 года», — сказал специалист.

Что касается осадков, то за прошедший месяц их выпало всего 26 мм при норме в 33 мм (79%). Наиболее сильны осадки отмечены 12 и 29 апреля, когда выпало чуть более 5 мм за сутки.

Кроме того, несмотря на почти бесснежную зиму и март, в начале месяца фиксировался снежный покров, 1 числа его высота составляла 4 см.

Добавим, что синоптики наблюдают интересную картину и в Ленинградской области. Там, в одном из поселков Бокситогорского района региона — Ефимовской третий день лежит снег. Высота снежного покрова к утру 1 мая составила 13 см.

«Вчера было 16 см, а 29 апреля — 15 см! Вот такая весна…», — отметил Леус.

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