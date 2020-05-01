Рабочий посёлок Култук, Иркутская область, , 11:45 — REGNUM На официальной странице Госкорпорации «Роскосмос» в Instagram опубликована фотография скопления метана подо льдом Байкала. Российскую жемчужину из космоса запечатлел космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», который оснащён двумя специальными камерами, которые позволяют своевременно оповещают наземные службы о зарождающихся на Земле стихийных бедствиях.

Место образования метанового пузыря на Байкале Roscosmosofficial

https://www.instagram.com/p/B_fnCPbAeAF/

Данный снимок заинтересовал иркутского учёного, кандидата биологических наук Виталия Рябцева.

«Судя по снимку в публикации, речь идет об окрестностях Култука. Здесь к берегу примыкает самый обширный мелководный участок Байкала (в пределах Иркутской области). Он является и рекордно загрязненным (человеческой деятельностью). А тут еще и метан.

Труба для забора воды култукского водоразливного завода должна была иметь длину 2,4 км (насколько помню). То есть она должна была доходить до района формирования этого пузыря. Надо быть просто феерическими жуликами и неучами, чтобы запланировать именно в Култуке аж целую серию (чуть не из 10) водоразливных заводов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандальную известность проект по розливу байкальской воды в посёлке Култук получил в начале 2019 года, когда выяснилось, что заводской трубопровод прокладывают по уникальным Таловским болотам — месту гнездования и зимовки краснокнижных птиц. После того как начались протесты учёных и общественников, к восстановлению справедливости подключилась Байкальская природоохранная прокуратура. Тогда-то и выяснилось, что, несмотря на все пройденные согласования, проект компании «АкваСиб» с 99-процентным китайским участием антиэкологичен. Однако в том, что из Священного моря (так называют Байкал) ежедневно будут выкачивать тысячи литров, чиновники муниципалитета видели лишь пользу (в виде инвестиций — порядка 1,5 млрд руб. — и создания 150 рабочих мест).

С выходом на полную проектную мощность (ввод завода в эксплуатацию был запланирован на 2021 год) компания рассчитывала выкачивать из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Также выяснилось, что в этой местности должны были быть построены несколько аналогичных заводов.

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