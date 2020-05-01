Саранск, , 11:41 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 1 мая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 728 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента в регионе полностью выздоровели и выписаны 86 человек, трое скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в республике карантин действует в 10 населенных пунктах: в Ардатовском районе — селе Редкодубье и рабочем поселке Тургенево, в Зубово-Полянском районе — в селе Мордовский Пимбур и рабочем поселке Зубова Поляна, в Атяшевском районе — в селе Низовка и селе Атяшево, в Ковылкинском районе — в городе Ковылкино, в Ичалковском районе — в селе Кемля, в Рузаевском районе — в городе Рузаевка, в Ельниковском районе — в селе Ельники.