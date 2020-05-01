Киев, , 11:40 — REGNUM Доступ к побережью Черного и Азовского морей закрыт украинским гражданам на период майских праздников властями Запорожской и Николаевской областей страны для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Блокпосты выставили на путях ко всем курортам. В частности, на таких популярных среди отдыхающих, как Бердянск и Кирилловка», — сообщили в репортаже украинского телеканала «1+1».

Также указывается, что к данным курортам будут пропускать только местных жителей, у которых есть соответствующая регистрация, а также автомобили экстренных служб и везущие продукты.

Кроме этого, известно, что на территории Николаевской области перекрыты въезды в курортные зоны у сел Коблево, Луговое, Морское и Рыбаковка, а в Запорожской области установлены шлагбаумы на подъездах к побережью Азовского моря.

При этом уточняется, что ограничительные карантинные меры будут действительны до 3 мая текущего года для чего на территории около побережья будут находиться представители правоохранительных органов. За несоблюдение данных мер предусмотрены штрафы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки число подтверждённых случаев SARS-CoV2 на Украине увеличилось на 455 и составило 10 861 случай.