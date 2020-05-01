Могадишо, , 11:38 — REGNUM В благотворительной организации Save the Children предупредили, что регион Африканского Рога сталкивается с беспрецедентной тройной угрозой — пандемией коронавируса, нашествием саранчи и наводнениями. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад организации.

В организации отметили, что более пяти миллионов детей в возрасте до пяти лет испытывают острое недоедание, а COVID-19 уже оказывает разрушительное влияние на экономику и системы здравоохранения стран региона.

Ожидается, что в июне в страны региона вторгнутся новые рои молодой саранчи, а реки выйдут из берегов в результате недавних проливных дождей.

В организации призвали к незамедлительным международным действиям, чтобы помочь Сомали, Кении и Эфиопии справиться с тройной угрозой, заявив, что ситуация «совершенно ошеломляющая». В благотворительной организации также предупредили о повышенном риске заражения вирусом в лагерях для миллионов перемещенных лиц.