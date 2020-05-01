Банги, , 12:14 — REGNUM Число жертв нападения боевиков на город в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) может значительно возрасти. Об этом 1 мая сообщают местные СМИ.

Несмотря на то, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, число погибших может возрасти, так как многие получили тяжелые ранения.

Инцидент произошел в городе Нделе, расположенном на северо-востоке страны. Неизвестные напали на мирное население города.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЦАР в результате нападения боевиков на город Нделе погибли по меньшей мере 37 человек. По предварительным данным, сразу три повстанческие группировки атаковали центральный рынок города.

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