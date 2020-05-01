Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Индекс самоизоляции жителей Санкт-Петербурга, как и Москвы, утром 1 мая начался с хороших показателей. К 11 утра большинство горожан остались дома, благодаря чему индекс самоизоляции петербуржцев оценен в 3,5 балла, а москвичей — в 3,7 балла из возможных пяти. Это 1 мая следует из данных сервиса «Яндекс».

Дворцовая площадь во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Санкт-Петербург занял второе место в списке городов-миллионников России по доле жителей, оставшихся 1 мая дома. Первое место занимает Москва, там, с введенной пропускной системой для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции? индекс самоизоляции оценен в 3,7 балла. В Петербурге же индекс составляет 3,5 балла, что, согласно оценке сервиса, говорит о, умеренном количестве людей на улицах города.

Занятно, что лучше ситуация обстоит в городах, входящих в состав Санкт-Петербурга. Так, в Петергофе индекс самоизоляции оценивается в 3,8 балла, в Колпино — 3,7. Больше всего народа наблюдается на улицах в Пушкине и Красном Селе.

Отметим, что в городах-тысячниках соседнего региона, Ленинградской области, индекс самоизоляции находится на уровне 3,6 балла. Так, в Мурино, который расположен прямо у границы с Петербургом — 3,6 балла, такой же показатель в Сертолово и Всеволожске.

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