Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области уточнили общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией на Дону. В настоящее время этот показатель превысил тысячу, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 1 мая.

«За последние сутки число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 увеличилось в Ростовской области на 83 и по состоянию на 1 мая достигло 1 тыс. 26 человек», — уточняется в информации.

ИА REGNUM напоминает, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Ростовской области скончались девять человек. Подробной информации об умерших пациентах, госпитализированных с вирусом SARS-CoV-2, пока нет.

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