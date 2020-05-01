Ростов-на-Дону, 1 мая 2020, 11:31 — REGNUM В Ростовской области уточнили общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией на Дону. В настоящее время этот показатель превысил тысячу, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 1 мая.
«За последние сутки число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 увеличилось в Ростовской области на 83 и по состоянию на 1 мая достигло 1 тыс. 26 человек», — уточняется в информации.
ИА REGNUM напоминает, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Ростовской области скончались девять человек. Подробной информации об умерших пациентах, госпитализированных с вирусом SARS-CoV-2, пока нет.
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