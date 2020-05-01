Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Власти Петербурга решили сэкономить на капитальном ремонте многоквартирных домов за счет бюджета, переложив оплату на горожан. Об этом свидетельствует проект корректировки бюджета на 2020 год.

Напомним, капитальный ремонт многоквартирных домов финансируется так: большую часть — вкладывают петербуржцы через платежи по квитанциям, город же должен был вложить 3 млрд рублей. Причем еще в 2015 году городская доля составляла около половины всех сборов, порядка 7 млрд рублей.

На 2020 год было запланировано только 3 млрд, норма о том, что доля города в софинансировании Фонда капремонта должна равняться 40%, пропала из городского закона. Тарифы для горожан же были увеличены вдвое.

Однако из-за коронавируса Смольный решил сэкономить, снизив собственные вложения еще сильнее.

«Временно приходится уменьшить программу капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджетных средств (на 89%)», — заявляют в городской администрации.

Таким образом, вместо 3 млрд бюджет вложит в ремонт многоквартирных домов в 2020 году только около 300 млн рублей, в то время как сборы с горожан будут приближаться к 10 млрд рублей.

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Ранее петербуржцы и некоторые оппозиционные депутаты многократно просили власти снять с граждан оплату за капитальный ремонт из-за кризиса, но ничего не добились.

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