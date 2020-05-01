Москва, , 11:28 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил всех российских граждан с Днём весны и труда. Письмо российского премьера зачитал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в ходе «Профсоюзной переклички».

«Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 1 мая. Этот весенний праздник имеет богатую историю. Его отмечают люди самых разных возрастов и профессий во многих странах мира. Он объединяет всех, кто привык к напряженной и созидательной работе, способен добиваться успехов честным и добросовестным трудом», — говорится в тексте письма.

Он особо отметил роль ФНПР, назвав организацию «важнейшим общественным институтом, который участвует в совершенствовании современного трудового законодательства, поддерживает конструктивный диалог с органами власти и деловыми кругами».