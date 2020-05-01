Орел, , 11:25 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, данные приводит 1 мая федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе подтверждено уже 403 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 79 человек выздоровели. Три человека с подтверждённым заражением скончались.

Добавим, что в регионе введён обязательный масочный режим. Также в преддверии майских праздников был ужесточён въезд в Ивановскую область для жителей других регионов, в том числе — Москвы и Московской области.