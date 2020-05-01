Киев, , 11:25 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса на Украине позволяет смягчить карантин с 11 мая, заявил министр здравоохранения этой страны Максим Степанов.

«С 11 мая мы будем делать смягчения, потому, что на сегодня это позволяет ситуация», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Степанов выразил уверенность, что в будущем действия украинских властей не ухудшат ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным на Украине выявлено 10 406 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончался 261 человек. Еще 1238 человек выздоровели.

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