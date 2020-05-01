Анкара, , 11:25 — REGNUM Специальный рейс южнокорейской компании Korean Air доставил в Южную Корею из Турции 120 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Стамбуле.

По их словам, самолёт вылетел из международного аэропорта Стамбула 30 апреля во второй половине дня. Известно, что это второй рейс, организованный для эвакуации сограждан. Первый рейс состоялся 15 апреля.

Напомним, что в марте правительство Турции приостановило международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

По состоянию на 1 мая, в Турции подтверждено 117 589 случаев заражения коронавирусом и 381 смертельных исходов.