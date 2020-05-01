Кишинёв, , 11:27 — REGNUM В целях снижения рисков передачи коронавируса жители Кишинева с 4 мая в общественном транспорте должны будут находиться в масках. Об этом 1 мая со ссылкой на решение комиссии по чрезвычайной ситуации сообщают «Аргументы и факты в Молдове».

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Согласно решению комиссии, находящимся в общественном транспорте жителям столицы Молдавии с 4 мая текущего года необходимо будет «прикрывать лицо (нос, рот) маской, в том числе импровизированными масками или другими материалами защиты — одноразовыми или многоразовыми (шарфы, платки, другие предметы одежды и так далее)».

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Напомним, в Молдавии с 27 апреля ослабили карантинные меры. В частности, жителям республики позволили гулять в парках группами не более трех человек и открыли продовольственные магазины. Однако рынки и торговые центры в Молдавии по-прежнему остались закрыты.