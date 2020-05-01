Прага, , 11:23 — REGNUM Число пациентов в Чехии, у которых тест на наличие в организме нового коронавируса дал положительный результат, растёт. Об этом 1 мая сообщает чешский минздрав.

По данным национального ведомства, 30 апреля в стране было зафиксировано 105 случаев нового заражения коронавирусом, против 75 инфицированных, выявленных днем ранее.

Также, согласно данных ведомства, число пациентов, у которых тест на наличие коронавируса дал положительный результат, растет в течение последних трех дней и впервые за минувшую неделю превысил 100 заразившихся за одни сутки.

Отметим, всего в Чехии с 1 марта, когда впервые стало известно о появлении в стране случаев заражения новым коронавирусом, зафиксировано 7 682 случаев инфицирования. При этом от него умерло 236 человек при 3 314 выздоровевших.