Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области число умерших пациентов с подтверждённым коронавирусом достигло девяти человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 1 мая.

Подробной информации о жителях Ростовской области, скончавшихся от осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, среди жителей Ростовской области, по данным на утро 1 мая, за сутки выявили 83 новых случая заражения SARS-CoV-2.

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