Железноводск, Ставропольский край, , 11:13 — REGNUM По традиции, которая сложилась в середине ХХ века, фонтаны в Железноводске запускали 1 мая, но сейчас из-за ограничительных мер открытие сезона фонтанов перенесли, а программу решили сделать более красочной. Глава города Евгений Моисеев заявил, что в честь окончания пандемии на курорте одновременно включат 30 фонтанов, устроив «Парад фонтанов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Фонтан в Железноводске Администрации Железноводска

«Специалисты предварительно протестируют после зимы фонтанные чаши и механизмы. Парад начнется с «танца» главного бюветного фонтана на площадке «Смирновского источника», затем эстафету подхватят фонтаны на Каскадной лестнице и перед «Бюветом-книгой», а в финале «забьет» фонтан «Часы» на Ferrum-площади. Если шоу понравится нашим жителям, то будем устраивать его каждый год. Парад будет сопровождаться богатой музыкальной программой», — говорит Евгений Моисеев.

Мэр также добавил, что в «Параде фонтанов» примет участие и старый фонтан, в котором недавно горожане рассмотрели сходство с изображением коронавируса, и окрестили памятником победы над инфекцией. Стоит отметить, что фонтан был установлен ещё в 1981 году.