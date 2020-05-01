Ульяновск, , 11:10 — REGNUM В Ульяновской области продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. За сутки в регионе подтверждено 23 случая инфицирования. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По данным на 1 мая, за последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. В том числе в Поволжье официально выявлено за сутки 670 случаев инфицирования SARS-CoV-2, общее число достигло 9 409.

Из них в Ульяновской области за последние сутки подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом — таким образом, общее число достигло 429.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области приступают к работе салоны красоты и фитнес-центры, которые могут проводить тренировки вне помещений.

Подробнее: В Ульяновской области разрешили работать фитнес-центрам